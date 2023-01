Antwerp realiseert uitgaande toptransfer: verdediger voor 16 miljoen naar Duitsland

Antwerp heeft een toptransfer gerealiseerd, uitgaand weliswaar. De 21-jarige Ecuadoraan Willian Pacho verhuist komende zomer van de Bosuil naar Frankfurt. En dat voor een historische transferprijs - voor The Great Old dan toch - van 16 miljoen euro.

Antwerp heeft al vele miljoenen geïnvesteerd in de ploeg, maar heeft de kassa uitgaand nog niet echt doen rinkelen. Manuel Benson vertrok voor vier miljoen euro, maar de 16 miljoen voor Pacho is een signaal voor het goede werk dat geleverd wordt op de Bosuil. De verdediger was helemaal onbekend toen ze hem bij Independiente gingen weghalen.

Maar Mark van Bommel zag direct zijn potentieel en posteerde hem naast Toby Alderweireld in het hart van de verdediging. Intussen heeft hij daar zijn potentieel bewezen en kwamen ploegen als Monaco en Rangers al aankloppen. Maar het is Frankfurt dat aan het langste eind trekt met die 16 miljoen plus een stevig doorverkooppercentage. En nog belangrijker: ze wilden hem het seizoen laten afmaken bij Antwerp, wat wel een vereiste was voor Antwerp.

Pacho heeft alles waar de Europese topclubs naar zoeken in een verdediger: snelheid, goed in de duels en een bovengemiddelde techniek en vista. Antwerp mag zijn investering van drie miljoen euro dus best geslaagd noemen. Sterk werk qua scouting ook.