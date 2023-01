Lommel geeft het in het slot zelf uit handen tegen Dender terwijl RSCA Futures de driepunter mee naar huis nam

In de Challenger Pro League stonden zaterdagavond twee wedstrijden op het programma. Lommel ontving Dender terwijl eerder op de avond RSCA Futures op bezoek gingen bij Virton.

Lommel - Dender (1-1)

De doelpunten in deze partij vielen pas in de tweede helft. Het was wachten tot de 78ste minuut voor Anello de scoorde opende voor Lommel. Even leek het erop dat dit doelpunt genoeg was voor de drie punten, maar Lommel nekte zichzelf.

Zalan Vancsa kreeg een paar minuten na het openingsdoelpunt zijn tweede gele kaart onder de neus geschoven en mocht vertrekken. Het startsein voor Dender op nog alles op alles te zetten en dit loonde. Olivier Myny slaagde erin om de gelijkmaker in de 88ste minuut op het bord te plaatsen. Dit was tevens de eindstand.

Virton - RSCA Futures (1-3)

RSCA Futures kende weinig moeite met Virton want na 33 minuten stond het al 0-2, maar hadden ze ook al via Stassin een strafschop gemist. Doelpuntenmakers van dienst waren Agyei en Bellman. Vlak voor rust kon Abdallah van Virton nog minderen tot 1-2.

De beloften van Anderlecht gingen op hetzelfde elan verder en Stassin maakte zijn gemiste strafschop goed in de 48ste minuut. De 1-3 was tegelijkertijd ook de eindstand in een partij waar 11 gele kaarten vielen.