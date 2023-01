Beerschot zorgt voor meest spectaculaire omkeer: "Grootste ontlading van het seizoen"

Niemand gaf gisteren nog een zier om de kansen van Beerschot nadat ze vroeg 0-2 achter kwamen tegen Jong Genk. Maar in de blessuretijd werd het toch nog 3-2 en plaatsten ze zich voor de promotie play-offs.

Belofte Axl Van Himbeeck zorgde met de 2-2 al voor feest, maar niemand zag nog de winnende treffer van Ryan Sanusi aankomen in de blessuretijd. "Als je vroeg in de ­wedstrijd 0-2 achter staat en uiteindelijk in de slotminuut nog met 3-2 wint, dan gaat het dak eraf”, zei ­Sanusi bij GvA.

“Dit was de grootste ontlading van het seizoen. Ik kan alleen maar chapeau zeggen aan al mijn ploegmaats. We hebben allemaal enorm veel gegeven, iedereen voelde de krampen opkomen. Dit is echt een héél belangrijke overwinning."