Nog één struikelblok voor Dante Vanzeir: 'Medische testen achter de rug'

Dante Vanzeir lijkt nu zo goed als helemaal weg bij Union SG nadat hij medische proeven aflegde.

Dante Vanzeir zat afgelopen weekend niet in de kern bij Union SG. Hij was richting New York om zijn medische testen af te leggen richting transfer.

Volgens La Dernière Heure waren de medische testen een succes en wordt de transfer van Dante Vanzeir vandaag in orde gebracht. Al is er nog één voorwaarde...

Het enige wat er nog in orde moet gebracht worden is zijn werkvergunning voor het Amerikaans grondgebied. Als dat er is, zal de transfer officieel voorgesteld worden.