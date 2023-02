Adnan Januzaj kan nog weg bij FC Sevilla: 'Transfer heel dichtbij'

Adnan Januzaj's onsuccesvolle periode bij Sevilla loopt mogelijk ten einde. Hoewel de markt in Europa gesloten is, zijn er nog enkele landen waar hij naartoe kan.

Adnan Januzaj (27) is niet gelukkig bij Sevilla. De Rode Duivel arriveerde er afgelopen zomer en staat volledig op de zwarte lijst van zijn coach en heeft nog geen minuut gespeeld in 2023. Hij heeft dit seizoen slechts twee wedstrijden in La Liga gespeeld en is wanhopig op zoek naar een oplossing. De markt is sinds dinsdagavond gesloten, maar er blijft één optie over: Turkije, dat tot 7 februari overgaat.

Volgens verschillende bronnen trekt Januzaj naar Istanbul en sluit hij aan bij Basaksehir. Het zou om een uitleenbeurt gaan voor de rest van het seizoen. Januzaj zou volgens bepaalde lokale kranten al in Turkije zijn om zijn medische tests af te leggen.

Zijn mislukte transfer zorgde er ook voor dat hij het WK in Qatar misliep. Ook zijn droom om in de Champions League te spelen met Sevilla lukte niet. Het werd in plaats van een droomtransfer een stevige ontgoocheling en al zeker geen volgende stap in zijn carrière.