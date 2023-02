Dessers beleeft - ondanks laatste plaats - zijn droom in Italië: "Dat Lukaku en Dzeko je waarderen, is natuurlijk fijn"

Cyriel Dessers trapte Cremonese woensdag naar de halve finales van de beker van Italië. In de competitie gaat het de Belgische spits echter minder voor de wind. Cremonese vecht immers tegen degradatie en staat allerlaatst.

Dessers had het ergens wel verwacht. "Het is eens iets anders, hè, na jaren aan de top met Feyenoord en Genk”, aldus Dessers in Het Nieuwsblad. “Maar ik wist dat dit een realistisch scenario was toen ik naar hier kwam. In een grote competitie spelen was altijd een droom."

"Maar ik heb ook altijd gezegd dat ik wilde spélen - tweede of derde spits worden bij een 'grotere' ploeg was ook een optie, maar dat zag ik niet zitten. Bovendien vind ik dat die laatste plaats niet overeenstemt met het voetbal dat onze ploeg brengt en met het gevoel dat we na de wedstrijden hebben."

Spijt van zijn verhuis heeft hij allesbehalve. “De competitie is top, hè”, zegt Dessers. “De Serie A is echt van een ander niveau. Voetballen in het Stadio Olimpico, in San Siro, spelen tegen absolute wereldspelers, dat zijn de dingen waar je het uiteindelijk voor doet. Zaterdag tegen Inter kwamen Lukaku en Dzeko een praatje met mij slaan. Mannen naar wie ik zelf nog heb zitten te kijken op televisie voor ik prof werd. Dat zulke spelers je waarderen, is natuurlijk fijn."