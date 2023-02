'Ex-speler van RC Genk Alejandro Pozuelo verlaat de MLS en gaat in Turkije voetballen'

Alejandro Pozuelo heeft de MLS verlaten. Hij zou op weg zijn naar een nieuwe club in Turkije. Zo vermelden verschillende bronnen.

Sinds maart 2019 speelt Alejandro Pozuelo (31) in de MLS. Eerst speelde hij er voor Toronto en nadien voor Inter Miami. Daar liep het contract van Pozuelo ondertussen af. Sinds 1 januari 2023 is de Spaanse middenvelder dus een vrije speler.

Pozuelo zou niet meer in de MLS gaan spelen. Bronnen bij Miami meldden dat hij op weg is naar Turkije. Hij zou al een akkoord met Konyaspor hebben, maar de Turkse club bevestigde zijn komst nog niet officieel.

Voorheen speelde Pozuelo voor RC Genk. Daar was hij dankzij zijn fluelen baltoets toen een van de smaakmakers in de Jupiler Pro League. Hij verkaste in het midden van het seizoen 2018-2019 naar de MLS, terwijl Genk nog voor de titel in de running was.