'Real Madrid hoopt dat Thibaut Courtois de finale van het WK voor clubs kan spelen'

Thibaut Courtois viel vorig weekend in de opwarming tegen Mallorca geblesseerd uit. Volgens eerste scans zou de blessure nog meevallen.

Volgens AS zou Thibaut Courtois bij de opwarming voor de match tegen Mallorca een lichte blessure aan de linkeradductoren hebben opgelopen. Dat bleek uit een echografie. Dinsdag zou er ook nog een MRI volgen, zodat er meer uitsluitsel over zijn blessure zou zijn. Het zou niet om een ernstige blessure gaan.

Courtois zou wel de halve finale op het WK voor clubs in Marokko missen. Die speelt Real Madrid tegen het Egyptische Al-Ahly. Courtois vloog ook nog niet mee over naar Marokko. Omdat het niet om een ernstige blessure zou gaan, blijft Real Madrid hopen dat ze hun doelman alsnog in de finale zouden kunnen inzetten.