FC Emmen moet zwaar door het stof na pijnlijke tweet van afgelopen weekend: "We wisten natuurlijk niet dat het zo ernstig was"

FC Emmen is door het stof moeten kruipen na een wel heel ongelukkige tweet die ze afgelopen weekend plaatsten. Op sociale media beschuldigden ze Vitesse-speler Davy Pröpper ervan om het tempo uit de match te willen halen. Die blijkt nu echter een zware blessure te hebben.

"Ondertussen ligt er weer een Vitesse-speler (Pröpper) op de grond, de bezoekers staan flink onder druk en proberen - zo lijkt het - het tempo uit de wedstrijd te halen', tweette Emmen. Achteraf bleek Pröpper een zware kruisbandblessure te hebben opgelopen. Pijnlijk, want de middenvelder was het voetbalplezier een tijdje verloren en kondigde pas twee weken geleden zijn terugkeer aan.

"We wisten natuurlijk niet dat het om zo'n ernstige blessure ging, anders was deze tweet nooit geplaatst", klinkt het nu bij FC Emmen. "We wensen Davy Pröpper heel veel sterkte toe met z'n blessure. Een fruitmandje was al onderweg naar Arnhem."