Duidelijkheid over gele kaarten en schorsingen na laatste speeldag Challenger Pro League

Dit weekend worden in de Challenger Pro League de laatste competitiewedstrijden afgewerkt.

Vanaf volgende week is het tijd voor twee play-offcompetities. Eentje om te stijgen en eentje om te dalen. Dat betekent ook dat er gevolgen zijn voor gele kaarten en schorsingen.

Spelers die dit weekend hun vijfde gele kaart pakken in 1B of een rode kaart krijgen kunnen al geschorst zijn voor de play-offs. Alle andere kaarten vallen weg na deze laatste speeldag.

In de play-offs is het dan weer zo dat er al een gele schorsing komt vanaf drie gele kaarten in plaats van bij vijf gele kaarten.