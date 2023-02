Lieven Maesschalck gaat samenwerking aan met Spaanse topclub Real Madrid

De Belg werkte eerder al samen met de Spaanse club.

Real Madrid is op dit moment in Marokko voor het WK voor clubs en speelt daar zaterdag de finale tegen het Saoedische Al-Hilal. Zonder Thibaut Courtois wel, die te veel last heeft van een liesblessure.

Courtois kan voor die blessure nu bijgestaan worden door een andere Belg. Want Move To Cure, het bedrijf van Lieven Maesschalck, gaat een samenwerking aan met Real Madrid. Maesschalck vertoefde ook al eerder in Madrid voor de blessures van Eden Hazard.

"We zijn verheugd onze samenwerking met Real Madrid officieel aan te kondigen", klinkt het op de sociale media van Move To Cure.