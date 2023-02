Kompany moet straks nog een prijzenkast bijzetten: manager wordt al voor de derde keer beloond voor straf werk

Als u een gokje wil wagen op wie de manager van het jaar wordt in The Championship hebben we een goeie tip voor u: Vincent Kompany. De manager van de leider in de Engelse tweede klasse mocht al voor de derde keer de prijs voor 'Manager van de maand' ontvangen.

Burnley staat autoritair aan de leiding in The Championship. In januari werd er drie keer gewonnen, waardoor de voorsprong op Sheffield United opliep tot zeven punten. Het vorig seizoen gedegradeerde Burnley is zo onhoudbaar op weg naar de Premier League. Kompany mocht zelf zijn elftal samenstellen en deed dat vooral met jongens uit de Belgische competitie. Een tactiek die duidelijk werkte.

Eerder mocht Kompany de prijs ook al in oktober en december in ontvangst nemen. Er zijn nog 15 speeldagen in de Championship. Aan dit tempo is Burnley wel eind maart al zeker van de promotie. Hun voorsprong op de nummer 3, Middlesbrough, bedraagt al 17 punten.