🎥 Trossard scoort zijn eerste doelpunt voor Arsenal

Op de 23ste speeldag in de Premier League heeft Leandro Trossard voor het eerst gescoord voor Arsenal.

Trossard mocht in de 62ste minuut invallen voor Martinelli en nauwelijks vier minuten later werkte hij een voorzet van Saka in doel tegen Brentford.

Een kwartier voor tijd zorgde Ivan Toney ervoor dat de bordjes weer in evenwicht kwamen en daar bleef het voor de rest van de partij ook bij. Arsenal blijft leider in de Premier League.

Leicester haalde het met 4-1 van Tottenham. Crystal Palace speelde 1-1 gelijk tegen Brighton. Southampton verloor met 1-2 van Wolverhampton. Nottingham ten slote verloor met 2-0 bij Fulham.