Doelpuntenmaker Lukas Van Eenoo had gehoopt op meer: "Konden een kloofje slaan vandaag"

Twee keer kwam Westerlo op achterstand tegen KAA Gent en uiteindelijk ook een keertje op voorsprong maar toch gingen zowel Westerlo als Gent met een puntje aan de haal in Het Kuipje.

"Als je 3-3 speelt, hebben de supporters een mooie match gezien", trapt Westerlo-kapitein Lukas Van Eenoo een open deur in na het gelijkspel tegen Gent. "We hebben de kansen wel gehad om nog te winnen maar konden ook evengoed verliezen dus met dit punt kunnen we wel leven", analyseert Van Eenoo.

Van Eenoo scoorde tegen AA Gent zijn eerste doelpunt van het seizoen, al leek hij in zijn viering tegen zijn ploegmaats te zeggen dat hij niet wist hoe de bal in doel belandde na de flipperkastfase in de 16 van de Buffalo's.

Die 3-2 kon Westerlo echter niet vasthouden. "We zijn twee keer teruggekomen van een achterstand, dat toont hoe we nooit opgeven. Al is het wel jammer dat we die voorsprong niet konden vasthouden."

"We gaan elke week voor de drie punten maar hebben de voorbije weken al wel wat tegenslag gehad. (Westerlo speelde de voorbije 4 wedstrijden 3x gelijk) Vandaag wilden we een kloofje slaan met de ploegen die dicht bij ons staan in het klassement maar dat is niet gelukt. Dan zullen we het volgende week proberen op het veld van STVV, één van die ploegen in onze buurt", besluit Lukas Van Eenoo.