Eerste goal Trossard geen verrassing voor Arteta: "Dit is wat wij elke dag zien"

Leandro Trossard scoorde zaterdag tegen Brentford zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe ploeg Arsenal.

In de Premier League heeft Leandro Trossard zijn rekening geopend bij Arsenal. Hij mocht na het uur invallen en scoorde nauwelijks enkele minuten later.

Zijn doelpunt was alvast geen verrassing voor Mikel Arteta. “Dit is wat wij elke dag op training zien”, zei de coach van Arsenal. “Wat hij de ploeg heeft bijgebracht in de weinige minuten die hij al gespeeld heeft, is echt groot.”

"Als trainer is het ook altijd leuk om een speler te laten invallen van wie je voelt dat hij iets kan brengen op het veld. Leandro toont veel moed om altijd de bal te vragen en te proberen iets te creëren.”