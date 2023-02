Roméo Lavia en Paul Onuachu krijgen een nieuwe coach: rode lantaarn in Engeland ontslaat coach al voor tweede keer dit seizoen

De crisis lijkt compleet bij de Premier League club.

Al voor de tweede keer dit seizoen heeft Southampton zijn coach ontslagen dit seizoen. Nathan Jones werd na de nederlaag tegen Wolverhampton aan de deur gezet. Southampton staat momenteel allerlaatste in de Premier League met drie punten achterstand op de voorlaatste.

Jones verving in november nog maar Ralph Hasenhüttl. Jones werd vorig jaar Coach van het Jaar in de Championship met Luton Town, maar kon in de Premier League niet bevestigen.

Na acht wedstrijden met daarin zeven nederlagen en 1 gelijkspel is het voor Jones al afgelopen. Roméo Lavia krijgt al voor de derde keer een nieuwe coach. Ook winteraanwinst Paul Onuachu krijgt zo meteen een nieuwe coach.