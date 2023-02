🎥 Lukaku groeit naar beste vorm toe en durft dan ook eens ploegmaat/vriend de huid volschelden

Romelu Lukaku stond gisteren voor het eerst in een maand nog eens aan de aftrap bij Inter tegen Sampdoria (0-0). Hij kon een paar keer naar doel schieten, maar werd goed bewaakt door Bram Nuytinck (ex-Anderlecht). Toen ploegmaat Nicolo Barella te veel misbaar maakte, riep hij hem ook op het matje.

En dat deed hij in niet-misteverstane bewoordingen. Er moest zelfs geen liplezer bijgehaald worden. "Basta, basta, non si fa così... Figlio di puttana! (Genoeg, genoeg, dat doe je niet... Hoerenzoon!)" Hij wou Barella duidelijk maken dat hij zich op de match moest concentreren. De middenvelder is trouwens één van zijn beste vrienden binnen de spelersgroep van Inter.