Christian Atsu nog steeds vermist, makelaar roept hulp in van club: "Enkel twee paar schoenen geïdentificeerd"

Christian Atsu is nog steeds vermist volgens zijn entourage, die meer hulp vraagt van zijn club Hatayspor en lokale instellingen. "Het is negen dagen geleden sinds de aardbeving en we hebben Christian nog steeds niet gevonden. De taferelen zijn onvoorstelbaar en ons hart is gebroken voor alle getroffenen," zei Nana Sechere, de makelaar van de speler, die met zijn familie ter plaatse was.

Sechere zei dat de "exacte locatie van de kamer" en "twee paar van zijn schoenen" waren geïdentificeerd. "Gisteren (maandag) kregen we de bevestiging dat de thermische beelden tekenen van leven vertoonden. Mij is echter verteld dat de enige echte bevestiging van leven is door zicht, geur en geluid. En helaas hebben we Christian niet kunnen vinden."

De agent van de ex-speler van Chelsea en Newcastle zei dat hij "dringend meer middelen nodig heeft, waaronder een vertaler op het terrein. Het gaat ontzettend langzaam. Het is jammer dat de club (Hatayspor) niet bij ons op het veld staat [...]. Hun positie, invloed en kennis van het terrein zouden uiterst nuttig zijn. Wij verzoeken de voorzitter van de club en de burgemeester van Hatay, dringend om extra middelen ter beschikking te stellen om de reddingswerkzaamheden met voorrang te bespoedigen."

