Antwerp krijgt goed nieuws en ziet één van de vele geblesseerden waarschijnlijk snel terugkeren

De lijst met geblesseerden is lang bij Antwerp, maar binnenkort zien ze één iemand terugkeren in de selectie.

Het is puzzelen voor Mark Van Bommel de laatste weken. Vorig weekend waren er zoveel geblesseerden en op hetzelfde moment speelde de beloften dat er zelfs twee doelmannen op de bank plaatsnamen.

Nu is er goed nieuws te rapen want Sam Vines staat terug op het trainingsveld. De Amerikaanse linksachter liep in november een breuk op aan de enkel en moest een operatie ondergaan. Hij heeft sinds deze week de trainingen gedeeltelijk hervat. Het is afwachten hoe hij deze trainingsarbeid nu verteert.