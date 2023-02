Iraans-Amerikaanse zakenman wil een miljardenbod uitbrengen op Tottenham Hotspur

Het lijkt erop dat Tottenham Hotspur binnenkort in Iraans-Amerikaanse handen valt.

De Iraans-Amerikaanse miljardair Jahm Najafi bereidt een bod voor van 3,5 miljard euro om de club over te nemen, zo meldt de Financial Times. Najafi is succesvol zakenman, voorzitter van MSP Sports Capital en is ook al eigenaar van het NBA-team Phoenix Suns. Hij werkt momenteel met een consortium van investeerders aan een bod op Tottenham Hotspur.

MSP Sports Capital wil 70% van het aankoopbedrag financieren en hoopt dat de overige 30% wordt aangevuld door geldschieters uit de Golfstaten. MSP Sports Capital is ook eigenaar van Formule 1-team McLaren.