Jong Ajax heeft nieuwe trainer beet na doorschuiven van John Heitinga

Dave Vos maakt het seizoen af als hoofdtrainer van Jong Ajax. De voormalig jeugdtrainer van Ajax keert na iets meer dan een jaar terug en tekende een contract tot en met 30 juni 2023.

Sinds begin deze maand bekend werd dat John Heitinga is doorgeschoven naar Ajax 1 stond assistent-trainer Michel Kreek voor de groep. Hij zal met de komst van Vos weer teruggaan naar zijn oude rol. De rest van de staf van Jong Ajax blijft ongewijzigd.

Vos werkte eerder al tien jaar als trainer in Amsterdam. De 39-jarige oefenmeester, die de cursus Coach Betaald Voetbal voltooide, trainde onder meer Ajax O17 en O18 en was bij Jong Ajax assistent-trainer onder Mitchell van der Gaag. In november 2021 vertrok Vos naar Rangers FC. Bij de Schotse club was hij tot eind 2022 assistent-trainer onder Giovanni van Bronckhorst.

''Ik ben een echte Ajacied en heb veel aan de club te danken” verklaart Vos zijn keuze op de clubwebsite. ''Daarom doe ik graag iets terug nu Ajax weer een beroep op mij doet. Ik ken de spelersgroep goed uit mijn vorige periode bij de club en heb veel zin de spelers verder te helpen in hun laatste stappen richting het hoogste niveau.''