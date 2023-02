Timmy Simons geeft Club Brugge hoop: "Dan kan alles gebeuren, toch?"

Club Brugge staat vanavond voor een loodzware opdracht in de achtste finale van de Champions League.

Club Brugge ontvangt in eigen huis Benfica in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League. Ook Timmy Simons kijkt enorm uit naar het duel. De nieuwe trainer van Dender ziet wel kansen voor blauwzwart.

“Ach, je zit in de eindfase van de Champions League. Dan kan alles gebeuren, toch? De spelers moeten niet aan de voorbije maanden denken, maar die match vol vertrouwen aanpakken. Zeker omdat ze eerst thuis spelen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Jezelf kunnen meten met zo'n club als Benfica is op zich al fantastisch, maar waarom zou Club niks kunnen rapen? Mignolet en Vanaken zullen er zoals op de meeste grote momenten wel weer staan en ik denk dat ook een Lang in staat is om zo'n match open te breken. Hij heeft de goeie vorm weer te pakken en als verdediger zou ik toch wakker liggen als ik tegen hem sta.”