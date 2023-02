Vandenbempt als Benfica-kenner: "Het enige waar Club Brugge zich aan kan vasthouden"

In de achtste finale van de Champions League staat Club Brugge oog in oog met het Portugese Benfica.

Bij de loting waren heel wat supporters nog bijzonder blij met Benfica, maar de werkelijkheid zou volgens Peter Vandenbempt wel eens een harde realiteit kunnen zijn. “Onlangs werd het bijvoorbeeld uitgeschakeld in de beker door Braga, zij het na strafschoppen en nadat het na een halfuur met zijn tienen was gevallen. Maar in de competitie heeft het de voorbije 5 matchen toch weer geen enkele tegengoal geslikt”, is Vandenbempt duidelijk in De Tribune.

De Portugezen verloren met Enzo Fernandez een belangrijke pion op het middenveld, maar de ploeg lijkt zijn vertrek heel goed op te vangen. “Dat komt omdat het DNA van de ploeg altijd hetzelfde blijft: een ongelooflijke techniek, veel scorend vermogen en de mogelijkheid om een tempo te ontwikkelen waar geen enkele Belgische ploeg mee meekan.”

Vandenbempt ziet dan ook maar één optie voor blauwzwart. “Het enige waar Club zich écht kan aan vasthouden, is dat wanneer je er helemaal niets van verwacht het vaak toch nog gebeurt. Club kan bijvoorbeeld een goeie thuismatch spelen, zodat de terugmatch toch nog van belang is. Kortom: in voetbal kan alles, maar in principe is dit Club ruimschoots onvoldoende om Benfica iets in de weg te leggen.”