Ex-Chelsea-ploegmaat over Eden Hazard: "Hij deed maar wat op training. Maar in het weekend stond hij er wel altijd"

Eden Hazard heeft nooit echt een reputatie gehad van een trainingsbeest geweest te zijn.

Bij Real Madrid heeft Eden Hazard nooit zijn stempel kunnen drukken. Bij Chelsea was hij wel meestal de beste man op het veld. Maar op training deed Hazard weinig, zegt een ex-ploegmaat van hem.

John Obi Mikel was te gast bij Dubai Eye 103.8 en vertelde daar over Hazard. "Hij trainde nooit. Hij is de meest luie voetballer die ik in mijn hele leven gezien heb. We lieten hem gewoon doen wat hij wou op training."

"Hij bleef maar wat op dezelfde positie staan en vroeg dan om de bal te krijgen. Hij deed maar wat op training. Maar in het weekend stond hij er wel altijd. Hij was altijd de man van de match", zegt de Nigeriaan nog.