Romelu Lukaku na scheldpartij gewoon weer in de basis verwacht voor belangrijke Serie A-match

De scheldpartij van Romelu Lukaku tijdens de match bij Sampdoria ging niet onopgemerkt voorbij. Inmiddels is alles uitgepraat en komt de spits zaterdag in principe gewoon aan de aftrap.

Het waren geen mooie woorden die Barella naar zijn hoofd geslingerd kreeg van ploegmaat Lukaku tijdens het scoreloze gelijkspel tussen Sampdoria en Inter. De trainer van de Nerazzuri liet achteraf verstaan dat hij er niet gediend van was, maar dat alles ondertussen reeds uitgepraat was.

De bladzijde lijkt inderdaad definitief omgeslagen: volgens La Gazzetto dello Sport komt Romelu Lukaku zaterdag aan de aftrap in de thuiswedstrijd tegen Udinese. Winst tegen de nummer 8 uit de Serie A is aangewezen voor Inter om de achtervolgers op afstand te houden in de strijd om de tweede plaats.

Champions League

Er is ook wel de heenmatch van de achtste finales in de Champions League tegen Porto om rekening mee te houden. Die komt er volgende week woensdag aan. In deze affiche zou Edin Džeko de voorkeur krijgen in de spits.