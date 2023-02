Saelemaekers neemt het op voor De Ketelaere: "Heb ik ook meegemaakt"

Charles De Ketelaere blijft bij AC Milan op zoek naar zichzelf, de speler die hij was bij Club Brugge.

De overstap van Club Brugge naar AC Milan had Charles De Ketelaere zich helemaal anders voorgesteld. De kritiek blijft groot, zeker ook omdat hij nog geen goaltje meepikte.

Ploegmaat Alexis Saelemaekers neemt het op voor De Ketelaere en is van oordeel dat alles binnenkort wel goed zal komen. “Wanneer je het als nieuwkomer moeilijk hebt, komt er snel kritiek. Dat heb ik ook meegemaakt”, klinkt het bij La Dernière Heure.

“Maar ik maak me geen zorgen over Charles. Je ziet dat hij alle kwaliteiten voor het allerhoogste niveau heeft. Hij zal hier sterker uit komen. Ik ben ervan overtuigd dat we snel de echte Charles zullen zien, de versie die we in België kennen.”