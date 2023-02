Tottenham-trainer Antonio Conte blijft in Italië na snelle terugkeer na galblaasoperatie: "Ik het onderschat"

De trainer van Tottenham is opnieuw out.

Tottenham moet zijn trainer Antonio Conte opnieuw missen. Begin februari was Conte onwel geworden met hevige buikpijn. Na een controle bleek zijn galblaas ontstoken te zijn en moest hij onmiddellijk onder het mes om zijn galblaas te laten verwijderen.

Afgelopen dinsdag stond Conte langs de zijlijn tijdens de Champions League-match in en tegen AC Milan. Maar Conte reist niet mee terug naar Londen en blijft in Italië. "Ik heb de operatie onderschat. Het was geen routine-ingreep maar een serieus, onverwacht noodgeval."

"Mijn lichaam heeft het zwaar gehad en ik ben nu genoodzaakt te stoppen tot ik weer helemaal hersteld ben. De mensen die me kennen, weten hoeveel pijn dat doet, maar het is noodzakelijk." Christian Stellini neemt voorlopig weer over van Conte.