'Italiaanse topclub komt scouten in Jan Breydel en wil toeslaan voor 25 miljoen euro'

Bij Club Brugge zijn er de komende dagen misschien wel een aantal interessante en leuke transfers op komst.

Zo is er opnieuw heel wat interesse in Tajon Buchanan. Leeds United was een van de ploegen die meteen weer belangstelling toonde.

25 miljoen euro

En ook Internazionale blijft azen op de 24-jarige Canadese aanvaller. Hij zou volgens Italiaanse bronnen zo'n 25 miljoen euro moeten opleveren.

Eerder was spraken van nog 30 miljoen euro, maar mogelijk gaat blauw-zwart overstag voor een iets lager bedrag.