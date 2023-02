Liverpool dankzij Nederlander Cody Gakpo al na twintig minuten zegezeker, drama voor Newcastle-doelman

Nog eens een zorgeloze avond voor Liverpool. Het heeft dat onder meer aan Cody Gakpo te danken. Newcastle-doelman Nick Pope zal er dan weer zwaar de pest in hebben.

Newcastle - Liverpool was de laatste wedstrijd van de dag in de Premier League. De Reds kenden alvast het ideale begin. Een knal van Darwin Nuñez betekende een vroege voorsprong voor de bezoekers. Een mooi passje van Salah over de defensie, Gakpo controleerde goed en schuift de 0-2 in doel.

Pope geschorst voor League Cup-finale

Het kon nog erger voor de thuisploeg. Alisson stuurde met een verre uittrap Salah diep. Pope kwam uit zijn strafschopgebied en raakte de bal met zijn handen. Er restte de scheidsrechter niets anders dan rood te trekken. De doelman mist door die uitsluiting de finale van de Carabao Cup van 26 februari tegen Man United, net nu Newcastle eindelijk nog eens kans maakt op een prijs.

Overigens maakte een moedig Newcastle er nog het beste van, maar het raakte enkele keren de lat en de hoop op een comeback stierf een langzame dood. Het zag zo zijn reeks van 17 wedstrijden zonder nederlaag eindigen. De vorige verliespartij kwam er tegen ... Liverpool.