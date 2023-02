🎥 Wereld kijkt met grote ogen naar nieuwste doelpunt van Mbappé: de man blijft verbazen

đŸŽ„ Wereld kijkt met grote ogen naar nieuwste doelpunt van MbappĂ©: de man blijft verbazen

PSG speelde zondagmiddag tegen Lille, de nummer vijf in de stand in de Ligue 1. De Parijse leider kwam al snel 2-0 voor en vooral het eerste doelpunt was een pareltje. Getekend: Kylian Mbappé. Onhoudbaar!

Overtuig u hieronder zelf maar... Mbappé wurmde zich tussen twee man en een doelman om de bal in doel te krijgen. đŸŒȘ | KYLIAN MBAPPÉ KAN ALLES! đŸ€Ż #PSGLOSC pic.twitter.com/NthwVWUXZR — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 19, 2023