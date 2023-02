Waanzinnige beelden in Go Ahead Eagles-Twente: match stilgelegd nadat beide supportersgroepen stadion afbreken

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Twente in Nederland is moeten stilgelegd worden. Na een minuut of 20 werd het al onrustig in de tribunes en er werd vuurwerk op het veld gegooid.

De scheidsrechter laste een korte onderbreking in, maar na de hervatting ging het volledig mis. Vanuit het uitvak werd er met stoeltjes gesmeten. "Wij hadden liever doorgespeeld, maar ik snap dat de wedstrijd is stilgelegd. Dit is gewoon slecht. Als je als supporters op elkaar gaat reageren, is dat niet zo handig", reageert Go Ahead-trainer René Hake bij ESPN. "Er werd eerst vuurwerk gegooid, toen gebeurde er steeds meer. Het werd niet rustig. Daarom zijn we naar binnen gegaan, zodat de veiligheidsorganisatie hopelijk orde op zaken kan stellen", vertelt ref Oostrom. "Dat zijn de afspraken. Het was echt onrustig op die tribune. Dan kies ik voor de veiligheid van spelers en staf, dan gaan we naar binnen. Ik hoop dat we zo weer snel verder kunnen, maar dat is ook afhankelijk van andere mensen." De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Twente is stilgelegd. De thuissupporters begonnen met het gooien van vuurwerk richting het uitvak en de supporters uit Enschede lieten de stoeltjes van het uitvak vervolgens vliegen. #gaetwe pic.twitter.com/EZAf6JTcut — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) February 19, 2023