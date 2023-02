🎥 Ajax wrijft zich in de handen: Belgisch toptalent is na eerste match meteen 'hot'

Mika Godts scoorde dit seizoen zeven doelpunten voor Jong Genk in de Challenger Pro League. Bij zijn debuut voor Jong Ajax gisteren liet hij zien dat hij altijd en overal de netten weet te vinden.

Godts moest door de afhandeling van het papierwerk lang wachten op zijn entree, maar na zijn eerste match is hij al 'hot' in Nederland. Hij scoorde immers na zes minuten. En wat voor een goal...

"Eerst heb ik voor mezelf getraind, omdat ik nog niet mocht meetrainen vanwege de papieren", vertelde Godts bij ESPN. "Sinds een week train ik mee met Jong Ajax. Ik voel me goed en ben goed verwelkomd. Nu de eerste wedstrijd en dat voelde goed."

Tegen MVV was het meteen prijs. "Ik was blij om mijn debuut te maken voor deze mooie club en mijn spel te laten zien, gelukkig ook met een goaltje. Het maken van doelpunten en dribbels zit wel in me.