Da's miserie: PSV moet per direct ingrijpende beslissing nemen met zware impact voor fans

In Nederland is er een grootschalig onderzoek gestart naar de veiligheid in de stadions. Dat nadat een deel van een tribune in het Goffertstadion van NEC instortte. En er werden dus ook bij PSV problemen vastgesteld. Daardoor moeten ze capaciteit van het uitvak halveren.

Het onderzoek werd specifiek gericht op delen van het stadion waar vaak gesprongen wordt. Volgens PSV zou de constructie beschadigt kunnen raken. Sjors van den Boogaart, de stadiondirecteur, legt uit. "Daarom gaan we in het uitvak extra aanpassingen doen, want we willen vanzelfsprekend alles uitsluiten. We kiezen per direct voor een tijdelijke oplossing in de vorm van een capaciteitsbeperking, een versteviging en werken ondertussen verder aan een permanente oplossing." Voor donderdag is er geen probleem: Sevilla komt met een kleine groep supporters naar Eindhoven. FC Twente, dat zondag naar PSV trekt, moet wel supporters thuislaten.