Europa League: Di Maria uitblinker bij Juventus, Monaco verliest penaltyreeks met Belg in hoofdrol

In de Europa League worden de terugwedstrijden afgewerkt in de van de play off-ronde. In de vooravond moesten onder meer Juventus en Monaco aan de bak.

In de heenwedstrijd was Juventus thuis tegen Nantes op een 1-1 blijven steken. Al na vijf minuten stond Juventus al op voorsprong dankzij Angel Di Maria. De Argentijn draaide de bal vanop rechts heerlijk binnen met links. Na 20 minuten maakte Nantes-verdediger Pallois het zijn ploeg nog wat moeilijker met een rode kaart. Di Maria maakte ook de 0-2 vanop de stip en tien minuten voor tijd maakte hij zijn hattrick compleet met de 0-3. Ángel Di María knalt de donderdagavond op gang! 🤯🇦🇷 pic.twitter.com/cwHglWCwmP February 23, 2023 Monaco en Philippe Clement verdedigden een 2-3 voorsprong uit de heenmatch. Die voorsprong werd na een kwartier al uitgewist door Florian Wirtz. Na twintig minuten zorgde Ben Yedder vanop de stip weer voor der virtuele kwalificatie voor Monaco. Maar twee minuten later maakte Palacios alweer de 1-2. Op het uur maakte Adli ook de 1-3 en zag het er even slecht uit voor Monaco. Embelo zorgde vijf minuten voor tijd toch nog voor de 2-3 na een assist van Diatta en dwong hij verlengingen af. Die verleningen leverden niets op en er kwamen strafschoppen. Bayern Leverkusen miste geen enkele penalty, Monaco één. Belg Eliot Matazo miste de tweede penalty voor Monaco dat bezegelde het lot van Monaco, dat dus uitgeschakeld is.