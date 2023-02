Woede-uitbarsting tegen scheidsrechter levert Bayern-coach Nagelsmann ondanks excuses stevige boete op

Bayern München verloor vorig weekend tegen Borussia Mönchengladbach. Na de wedstrijd mocht de scheidsrechter het ontgelden van Bayern-trainer Nagelsmann.

De wedstrijd van Bayern München tegen Borussia Mönchengladbach begon al dramatisch nadat verdediger Dayot Upamecano al na acht minuten een rode kaart kreeg.

Bayern verloor met 3-2, de tweede nederlaag van het seizoen, en zag Union Berlin en Borussia Dortmund langszij komen in de stand. Na de wedstrijd was Bayern-coach Nagelsmann furieus tegen de scheidsrechter.

"Dit moet een grap zijn? Houd je me voor de gek?", zei Nagelsmann tegen de scheidsrechter. Hij noemde de rode kaart ook "een grap". De Duitser excuseerde zich even later wel, maar hij krijgt nu toch een geldboete.

De sportrechtbank van de Duitse voetbalbond (DFB) legde Nagelsmann een boete van 50.000 euro op. Een schorsing krijgt de Duitse trainer niet.