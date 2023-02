Challenger Pro League: Virton na één speeldag al met rug tegen de muur, SL16 FC duwt mes nog wat dieper

In de Relegation Play-offs zijn de eerste twee wedstrijden afgewerkt. Daarin heeft hekkensluiter Virton zich meteen stevig in de problemen gewerkt.

Dender-Virton en SL16 FC-Lommel waren de eerste twee wedstrijd in de in de Relegation Play-offs in de Challenger Pro League. Virton stond laatste in het klassement en moet punten pakken als het niet wil degraderen.

Maar dat heeft het in zijn eerste wedstrijd tegen Dender, met de debuterende Timmy Simons, niet gedaan. Al na vier minuten stond Dender op voorsprong na een goal van M'Barki. Na 24 minuten maakte Myny er al 2-0. Ilombe Mboyo milderde op het halfuur nog tot 2-1 vanop de stip, maar verder kwam Virton niet.

Virton is zo slecht begonnen aan operatie redding en moet hopen dat Jong Genk, dat nu zes punten voorsprong heeft, zaterdag niet wint van Deinze

Beloften van Standard winnnen nog eens

SL16 FC, stond maar op vier punten van Virton, maar de beloften van Standard hebben tegen Lommel de drie punten thuis gehouden na een goal van Buksa kort na de rust.

SL16 FC had al acht wedstrijden niet meer gewonnen en heeft dus een heel goed moment gekozen om dat nog eens te doen. Het heeft nu voorsprong van acht punten op hekkensluiter Virton.