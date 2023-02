Nu nog mooier: advocaat veldbestormer PSV valt de club aan

De veldbestormer die donderdag Sevilla-doelman Marko Dmitrovic een slag in het gezicht gaf, moet voor de rechter verschijnen. Zijn advocaat, Paul Saris, beticht PSV nu van opruiing.

De ouders van Dylano K., de man in kwestie, kregen intussen veel nare berichten en Saris vindt dat dat de schuld is van de Eindhovense club. "Dat is niet los te zien van de bijna opruiende teksten van de directeur van PSV", verwijst Saris in De Limburger naar het persbericht dat PSV verstuurde.

Daarin liet technisch directeur Marcel brands weten dat ze 'vol afschuw' de feiten veroordelen en dat hij een levenslang stadionverbod zou vragen voor de jongeman. "Kom op. Je kent niet eens alle feiten en omstandigheden. Deze meneer is geen rechter, volgens mij. Het is een kwalijke ontwikkeling dat alles maar vanuit een bepaald standpunt de ether in gegooid wordt.

"Er verdwijnt nu wel heel veel nuance. Ik vind dat we met zijn allen de verantwoordelijkheid hebben om eerst de feiten maar eens af te wachten. Dat geldt voor iedereen, van de club tot media. Maar ja, dat is niet meer van deze tijd."