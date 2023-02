📷 OFFICIEEL Marcelo heeft na enkele dagen al een nieuwe club gevonden

Marcelo nam enkele dagen geleden afscheid bij de Griekse topclub Olympiakos.

Marcelo arriveerde pas afgelopen zomer bij Olympiakos. Hij speelde er echter maar tien keer mee en besloot er zijn contract te ontbinden.

Enkele dagen later wordt hij nu al voorgesteld bij zijn oude club Fluminense. Hij tekende er een overeenkomst tot december 2024, met een optie voor een extra jaar.

Fluminense is de club waar hij als linksachter zijn carrière begon. In 2007 trok hij naar Real Madrid waar hij maar liefst 15 jaar in actie kwam en 25 prijzen pakte.