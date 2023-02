De twee 'Lionel's' willen nog meer prijzen naar Argentinië halen

Met de wereldtitel behaalde Argentinië het hoogst haalbare, maar hun zegehonger is nog niet gestild. Want ze gaan langer door met hun succestrainer.

De Argentijnse voetbalbond maakte bekend dat ze langer doorgaan met Lionel Scaloni. Hij blijft aan boord tot en met het WK in 2026 in Noord-Amerika. Zijn vorig contract was eind 2022 afgelopen, maar er waren al langer geruchten dat beide partijen langer met elkaar door zouden gaan.

Voor Scaloni is de Argentijnse nationale ploeg zijn eerste job als hoofdcoach. Voordien was hij werkzaam als assistent bij Sevilla en bij de Argentijnse nationale ploeg.

Maandagavond is Scaloni op The Best FIFA Football Awards een van drie genomineerden die de Trofee voor de Trainer van het Jaar kunnen winnen. Hij is in concurrentie met twee absolute monumenten in het huidige voetbal namelijk Carlo Ancelotti (Real Madrid) en Pep Guardiola (Manchester City).