Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 27

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Koffi. Hij zorgde er mee voor dat Charleroi voor de tweede keer op rij voor een clean sheet wist te zorgen. Bovendien zorgt de overwinning ervoor dat Charleroi nu ook in veiligheid is of lijkt.

Verdediging

Achterin kiezen we voor de jeugd. Bjorn Meijer maakte indruk bij Club Brugge én scoorde ook de 1-0 tegen Gent, terwijl Van Den Bosch als debutant Antwerp staande hield en aan de overkant de ook nog steeds jonge Pletinckx de leider was bij de Leuvenaars.

© photonews

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor de scorende Zorgane, de eveneens scorende Hairemans en de scorende en assistgevende Kadri. Ze worden geflankeerd door Madsen, een van de vele topspelers bij Westerlo tegen Union. Vaesen en De Cuyper vonden andere spelers op hun positie.

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden: Slimani scoorde er twee, Boniface evenzeer en Trésor was dan weer goed voor twee assists - hij houdt zo Amuzu uit het team.

Dat levert dan onderstaand elftal op: