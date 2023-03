David Hubert laat zich uit over de discussie tussen RSCA Futures en Club NXT

Er wordt gediscussieerd over welke jeugdopleiding de beste is: die van Anderlecht of van Club Brugge. De belofteploegen spelen vrijdag tegen elkaar.

Momenteel staat Club NXT boven RSCA Futures. Daarom zeggen sommigen dat Club Brugge de beste jeugdopleiding van België heeft. Volgens David Hubert heeft Anderlecht echter de beste jeugd van het land en dat wil hij vrijdag bewijzen. Dat Club NXT momenteel boven RSCA Futures staat, is volgens Hubert een momentopname. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij ook dat beide clubs met een andere insteek werken. Club NXT werkt al het hele seizoen met dezelfde groep, terwijl dat bij RSCA Futures helemaal anders ligt. Hubert vertelde dat bij RSCA Futures spelers van de A-kern komen spelen die matchritme nodig hebben. Ook worden jonge spelers soms naar de A-kern doorgeschoven. Die worden dan vervangen door nog jongere spelers. Zo vindt Hubert dat er bij Anderlecht een echte opleidingsploeg is.





Volg RSCA Futures - Club Brugge NXT live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.