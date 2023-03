Deinze duwt Virton nog wat dieper de put in met 1-2 overwinning

In 1A duurt het nog even maar in de Challenger Pro League zijn ze al bezig aan de play offs. Onderin ontving Virton Deinze.

Deinze speelt dan wel de degradatie play offs, zakken zullen ze zeker niet doen. Voor de partij had Deinze al 16 punten voorsprong op hekkensluiter Virton. En na 2 minuten werd al meteen duidelijk dat Deinze sterker was dan Virton. Alessio Staelens bracht de bezoekers al snel op voorsprong in Luxemburg. Even voor het halfuur kreeg Deinze een eerste opdoffer te verwerken toen aanvaller Dylan De Belder geblesseerd het veld moest verlaten. 5 minuten later kwam de tweede opdoffer met de gelijkmaker van Mabella. In de 88e minuut lukte het Deinze toch om het laken naar zich toe te trekken. Van Landschoot werd weinig ein de weg gelegd terwijl hij omsingeld was door drie Virton-spelers en werkte dan knap af in de korte hoek 1️⃣-2️⃣ | Jellert Van Landschoot wordt diep gestuurd en werkt knap af! 🟠⚫️ #VIRDEI pic.twitter.com/Rg3YiQklfb — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 4, 2023 Virton blijft zo op 14 punten staan, 8 minder dan SL16 en Dender.