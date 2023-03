Den Bosch likt wonden na 13(!)-0 nederlaag: "Hoe moet het nu verder?"

We dachten gisteren, wellicht net als u, dat onze voetbalapp even tilt geslagen was. In de Nederlandse tweede klasse won PEC Zwolle namelijk met 13-0 van FC Den Bosch. Langs verliezende kant is er een dag later alvast een statement gekomen.

Algemeen directeur Tommie Van Alphen zit pas een maand bij FC Den Bosch maar moet meteen heel wat puin ruimen bij de club na de 13-0 nederlaag. "Dit was FC Den Bosch onwaardig", valt te lezen in het online statement. "Hoe gaan we verder? Dit moet verwerkt worden maar er is een plan voor de toekomst maar we meoten van ver komen. Deze nederlaag verwinnen we door 'm te overstijgen. Om een positieve draai te geven aan deze teleurstelling hebben we elkaar nu nodig. Vrijdag in Venlo komt de eerste herkansing om te laten zien wat we waard zijn, wie we zijn. Een échte Bosschenaar staat altijd weer op", luidt het. Zo'n 400 supporters van Den Bosch maakten vrijdagavond de verplaatsing naar Zwolle