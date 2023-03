Cyriel Dessers twee maal aan het kanon: "Maar het doet veel pijn"

Maandagavond verloor Cremonese op bezoek bij Sassuolo. Nochtans scoorde Cyriel Dessers twee keer.

Cremonese kwam 2-0 op achterstand in Sassuolo, maar met twee doelpunten zette Cyriel Dessers de bordjes weer helemaal in evenwicht.

Een laat doelpunt van Nedim Bajrami deed de thuisploeg alsnog winnen, tot grote frustratie van Dessers die twee keer scoorde na enkele moeilijke weken.

“Het is fantastisch om te scoren voor onze fans op verplaatsing. De hele match hoorde ik alleen onze fans bezig. Een prachtig gevoel, maar het doet ook veel pijn dat we niet konden winnen,” klinkt het.

Vooral het feit dat je twee keer scoort maar toch verliest is een bijzonder vreemd gevoel. “Het is balen. We zijn echter op de goede weg, de resultaten zullen wel komen al we zo door blijven spelen.”