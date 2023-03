Het verdict is gekend! Disciplinair Comité spreekt zich uit over snelste rode kaart ooit voor Joachim Van Damme

De snelste rode kaart ooit in de Challenger Pro League - Joachim Van Damme heeft de bedenkelijke eer om die achter zijn naam te krijgen - zindert nog even na. Van Damme is hierdoor geschorst tegen Beerschot.

Joachim Van Damme stond wel héél erg op scherp, wanneer hij in de slotfase van de topaffiche Beveren - RWDM werd ingebracht. Na welgeteld 103 seconden pakte Van Damme al rood voor het afbreken van een tegenaanval. Het Disciplinair Comité heeft zich inmiddels uitgesproken over heel wat schorsingsvoorstellen, ook over dat voor Van Damme. Het Bondsparket had aanvankelijk twee speeldagen schorsing, waarvan één effectief, geëist. Beveren ging hier niet mee akkoord en tekende beroep aan. Beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal: Joachim Van Damme (@SKBeveren) 2 w. schorsing vanaf 09.03.2023, waarvan 1 w. effectief & 1 w. met uitstel t.e.m. 08.03.2024 + €750 effectieve boete — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) March 8, 2023 Dat heeft niets uitgehaald. Ook bij het Disciplinair Comité bleef het voorstel overeind. Joachim Van Damme kijkt dus tegen één speeldag effectieve schorsing aan en mist de verplaatsing naar het Kiel. Komende vrijdag is het Beerschot - Beveren, een wedstrijd die dus zonder Van Damme zal verlopen.