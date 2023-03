Brits voetbal en tv-icoon moet (tijdelijk) op de strafbank

Controversiële Tweet zorgt ervoor dat een Gary Lineker even een stap opzij moet zetten. Het icoon van Match of the Day kwam in een storm terecht na zijn kritiek op het migratiebeleid.

“Een onmetelijk wreed beleid, gericht tegen de meest kwetsbaren in een taal die weinig verschilt van die in het Duitsland van de jaren ‘30”, was de Tweet die Gary Lineker verspreide. Dit als kritiek op het Brits migratiebeleid. Vandaag liet de BBC weten dat er gesprekken gevoerd werden met Lineker en zijn team. Nadien werd besloten om hem vanaf dit weekend niet meer naar voor te schuiven als presentator van Match of the Day. Dit tot er een overeengekomen en duidelijk standpunt is over zijn gebruik van sociale media.