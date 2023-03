Barcelona-trainer Xavi heeft veel lof voor eigen speler: "Hij is zoals Messi en Ronaldinho"

Xavi kan tegen Bilbao opnieuw op Robert Lewandowski rekenen. Op de persconferentie had de trainer van Barcelona veel lof voor zijn topspits.

Een week geleden moest Robert Lewandowski door een hamstringblessure de Clasico tegen Real Madrid in de Copa del Rey en de competitiewedstrijd thuis tegen Valencia missen. Op verplaatsing tegen Bilbao is de Poolse topspits er wel weer bij.

"Vanaf donderdag heeft Lewandowski weer alles meegedaan op training", vertelde Xavi op de persconferentie voor de wedstrijd. "Hij voelt zich goed en kan weer spelen. Ook is hij een speler van een ander kaliber en van vitaal belang voor ons."

Xavi stak voor zijn spits de loftrompet op: "We hebben wedstrijden zonder hem gewonnen, maar hebben hem ook echt wel gemist. Hij maakt echt het verschil en is geweldig voor ons. Ik zou hem willen vergelijken met Messi of Ronaldinho. Lewandowski is de leider en heeft de mentaliteit in ons team veranderd."