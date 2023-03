Philippe Clement en Monaco maken kennis met onverslaanbare Reims, dat factuur van Still ziet oplopen

Reims blijft zijn ongeslagen reeks in Frankrijk maar doorzetten. Ook het Monaco van Philippe Clement kon Will Still en co niet kloppen.

Er stond zowaar een clash tussen twee Belgische coaches op het programma in de Ligue 1. Will Still en Reims gingen op bezoek bij het Monaco van Philippe Clement.

De vorige nederlaag van Reims dateerde al van september en dat tegen Monaco. Maar dat kon Monaco niet herhalen want Reims won met 0-1 na een goal van revelatie Floralin Balogun in de tweede helft, al zijn 16de van het seizoen.

Still kostte Reims al bijna half miljoen euro

Reims is dus nu al 19 competitiewedstrijden ongeslagen, al de 17de onder Still. De club moet per match van Still wel 25.000 euro betalen omdat hij nog geen Pro License-diploma heeft. Ze zullen het waarschijnlijk met de glimlach doen.

Monaco pakt zo 1 op 9 in de competitie en staat nu op plek vier in het klassement, op 15 punten van leider PSG. Reims klimt naar plek acht en zelfs Europees voetbal komt stilaan in beeld.