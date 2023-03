Gaat deze Belgische coach Kompany achterna? 'Clement krijgt nieuw contract én deze extra (ongeziene) macht bij Monaco'

Philippe Clement heeft van AS Monaco opnieuw een Franse subtopper gemaakt. De resultaten zijn bij momenten nog te wisselvallig, maar het Monegaskische vertrouwen in onze landgenoot is héél groot.

L’Equipe weet dat AS Monaco zo snel mogelijk het contract van Philippe Clement wil openbreken. De voormalige kampioenenmaker van KRC Genk en Club Brugge heeft nog een contract tot medio 2024 in het Stade Louis II, maar Monaco ziet in Clement een manager over de lange termijn.

En dat blijft uit zijn nieuw takenpakket. Monaco moet na het seizoen op zoek naar een vervanger voor Paul Mitchell. Het is de bedoeling dat Clement mee de sportieve lijnen gaat uitzetten in Zuid-Frankrijk. Zijn eerste extraatje: inspraak in wie die nieuwe sportieve baas moet worden.