Jacky Mathijssen enorm lovend over Jonge Duivel: "Zelfde wijze als Romelu Lukaku"

Loïs Openda scoorde bij Lens afgelopen weekend de snelste hattrick ooit in Ligue 1. Bondscoach Jacky Mathijssen van de Jonge Duivels heeft redelijk wat werk met hem, maar ziet enorm veel potentieel.

Snelheid en doelpunten maken, dat zijn de eerste gedachten die bij bondscoach Jacky Mathijssen opkomen als hij gevraagd wordt waar Loïs Openda voor staat. Een gevolg van de manier waarop bij de nationale ploeg met hem gewerkt wordt.

“We zijn met Loïs gaan werken op de wijze waarop Roberto Martínez Romelu Lukaku gebruikte in de A-ploeg. De taken waren natuurlijk niet dezelfde, maar ook Openda is een type dat je een bal moet geven tien meter voor hem. Als je Loïs in de bal laat komen, mis je zijn specifieke kwaliteiten”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Maar Openda is ook niet de gemakkelijkste. Volgens Mathijssen is hij constant de grenzen aan het aftasten. “Openda zoekt in welke domeinen hij kan freewheelen. Bon, ik ben met hem gaan samenzitten om Loïs duidelijk te maken waar ik discipline eiste. Eenmaal hij dat begreep, zag ik op andere vlakken - buiten het veld - het speelvogeltje in hem door de vingers.”